Чем подкормить комнатные растения: народные способы

UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут быстро и легко оживить цветы, даже когда магазинных удобрений нет под рукой. Мы рассмотрим природные альтернативы и домашние удобрения, которые помогут подкормить растения и способствовать здоровому росту.

Кофейная гуща

Кофейная гуща, богатая азотом, может обеспечить растениям дополнительный приток питательных веществ. Необходимо рассыпать кофейную гущу вокруг основания цветов и аккуратно втирать ее в грунт.

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Яичная скорлупа

Другой вариант – использовать яичную скорлупу, которая является отличным источником кальция. Яичную скорлупу следует измельчить на кусочки и рассыпать вокруг цветов. Кальций поможет укрепить растения и будет способствовать их здоровому росту.

Банановая кожура

Банановая кожица богата калием, необходимым для роста и цветения растений. Рекомендуется нарезать банановые шкурки на небольшие кусочки и зарыть их в почву вокруг цветов. По мере разложения кожуры будут высвобождать калий в почву, обеспечивая природное удобрение.

Соль эпсома с высоким содержанием магния

Следует растворить столовую ложку соли Эпсома в галлоне воды и использовать ее для полива цветов. Магний будет способствовать здоровым листьям и яркому цветению.

Скошенная трава

Скошенную траву можно использовать как натуральное удобрение. Необходимо разложить тонким слоем вокруг основания цветов, стараясь не заглушить их. Когда скошенная трава распадается, она высвобождает азот в почву, питая цветы.

Кухонные отходы

Можно приготовить компостный чай, замочив овощные отходы, например морковную шелуху и листья салата, в воде на несколько дней. Процедить жидкость и использовать ее для полива цветов.

Фруктовые обрезки, такие как сердцевины яблок и кожуры цитрусовых, можно смешать с водой, чтобы получить богатое питательными веществами жидкое удобрение. Перед использованием на растениях следует процедить жидкость.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не стоит держать дома.

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