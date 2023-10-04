Чим підживити кімнатні рослини: народні способи

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть швидко і легко оживити квіти, навіть коли магазинних добрив немає під рукою. Ми розглянемо природні альтернативи та домашні добрива, які допоможуть підживити рослини та сприятимуть здоровому росту.

Кавова гуща

Кавова гуща, яка багата на азот, може забезпечити рослинам додатковий приплив поживних речовин. Необхідно розсипати кавову гущу навколо основи квітів і акуратно втирати її в ґрунт.

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Яєчна шкарлупа

Інший варіант – використовувати яєчну шкаралупу, яка є чудовим джерелом кальцію. Яєчну шкаралупу слід подрібнити на шматочки і розсипати навколо квітів. Кальцій допоможе зміцнити рослини і сприятиме їх здоровому росту.

Бананова шкірка

Бананова шкірка багата на калій, необхідний для росту і цвітіння рослин. Рекомендується нарізати бананові шкурки на невеликі шматочки і закопати їх у ґрунт навколо квітів. У міру розкладання шкірки вивільнятимуть калій у ґрунт, забезпечуючи природне добриво.

Сіль Епсома з високим вмістом магнію

Слід розчинити столову ложку солі Епсома в галоні води і використовувати її для поливу квітів. Магній сприятиме здоровому листю і яскравому цвітінню.

Скошена трава

Скошену траву також можна використовувати як натуральне добриво. Необхідно розкласти тонким шаром навколо основи квітів, намагаючись не заглушити їх. Коли скошена трава розпадається, вона вивільняє азот у ґрунт, живлячи квіти.

Кухонні відходи

Можна приготувати компостний чай, замочивши овочеві відходи, наприклад, морквяне лушпиння та листя салату, у воді на кілька днів. Процідити рідину і використовувати її для поливу квітів.

Фруктові обрізки, такі як серцевини яблук і шкірки цитрусових, можна змішати з водою, щоб отримати багате на поживні речовини рідке добриво. Слід процідити рідину перед використанням на рослинах.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не варто тримати вдома.

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