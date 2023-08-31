Что приготовить на завтрак наскоро: 10 вкусных блюд

Вы не знаете какое блюдо можно быстро и легко приготовить на завтрак или перекус? Не беспокойтесь, ведь UAportal собрал 10 рецептов, которые могут помочь утолить голод.

Тосты из авокадо

Просто поджарьте ломтик хлеба, намажьте сверху пюре из авокадо и посыпьте его солью, перцем и любыми другими ингредиентами, например помидорами черри или сыром фета. Это блюдо не только быстрое в приготовлении, но и богато полезными жирами и клетчаткой.

Греческое парфе из йогурта

Смешайте греческий йогурт с любимыми фруктами, злаками и медом. Этот десерт обеспечивает сбалансированное сочетание вкусов и интересных текстур.

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Вегетарианский омлет

Яйца можно взбить с небольшим количеством молока, затем вылить на разогретую сковороду. Добавьте туда нарезанные овощи, в частности болгарский перец, шпинат и грибы. Жарьте их до тех пор, пока они не станут мягкими.

Салат капрезе

Это классическое итальянское блюдо, которое очень легкое и вкусное. Чтобы ее приготовить, нужно послойно на тарелку выложить кусочки свежих помидоров, сыр моцареллу и листья базилика. Сверху это можно полить оливковым маслом, бальзамическим уксусом и посыпать солью и перцем.

Банановый рулет с арахисовым маслом

Это отличное блюдо для быстрого и сытного перекуса или завтрака. Арахисовое масло можно намазать на лепешку, в центр которой нужно положить очищенный банан и завернуть его в рулет. Это хорошее сочетание углеводов, полезных жиров и белков.

Листья салата с тунцом

Это здоровая и низкоуглеводная альтернатива традиционным бутербродам. Консервированный тунец можно смешать с нарезанным кубиками сельдереем, майонезом и выжатым лимонным соком. Эту смесь выложите ложкой на крупные листья салата и сверните в рулет.

Картофель фри

Это универсальное блюдо, которое можно приготовить с разными ингредиентами. На сковороде разогрейте масло, добавьте белок на выбор (например, курицу, говядину или тофу) и картофель и готовьте, пока не подрумянится. По желанию вы можете обжарить смесь овощей. Для аромата можно добавить соевый соус, чеснок и имбирь.

Пудинг с чиа

Смешайте семена чиа с любым молоком, подсластителем и вкусовыми добавками, такими как ванильный экстракт или какао-порошок. Эту смесь оставьте на ночь в холодильнике, а утром кремовый и сытный пудинг будет готов.

Паста из песто

Если у вас мало времени, но вы хотите сытного ужина, паста из песто – это идеальное решение. Приготовьте пасту в соответствии с инструкцией на упаковке, затем полейте ее магазинным или домашним соусом песто. Для дополнительного вкуса и текстуры добавьте помидоры черри или курицу-гриль.

Фруктовые полосы

Это идеальный вариант для освежающего и питательного перекуса или завтрака. Для этого необходимо смешать любые фрукты или ягоды с йогуртом или молоком. По своему вкусу также можно добавить немного шпината или капусты.

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