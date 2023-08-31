Що приготувати на сніданок нашвидкоруч: 10 смачних страв

Ви не знаєте, яку страву можна швидко та легко приготувати на сніданок чи перекус? Не хвилюйтеся, адже UAportal зібрав 10 рецептів, які можуть допомогти втамувати голод.

Тости з авокадо

Просто підсмажте скибочку хліба, намажте зверху пюре з авокадо й посипте його сіллю, перцем та будь-якими іншими інгредієнтами, наприклад, помідорами чері або сиром фета. Ця страва не тільки швидка в приготуванні, але й багата на корисні жири та клітковину.

Грецьке парфе з йогурту

Змішайте грецький йогурт з улюбленими фруктами, злаками та медом. Цей десерт забезпечує збалансоване поєднання смаків і цікавих текстур.

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Вегетаріанський омлет

Яйця можна збити з невеликою кількістю молока, а потім вилити на розігріту сковороду. Додайте туди нарізані овочі, зокрема, болгарський перець, шпинат та гриби. Смажте їх до тих пір, поки вони не стануть м'якими.

Салат капрезе

Це класична італійська страва, яка є дуже легка та смачна. Щоб її приготувати, потрібно пошарово на тарілку викласти шматочки свіжих помідорів, сир моцарелу та листя базиліка. Зверху все це можна полити оливковою олією, бальзамічним оцтом і посипати сіллю та перцем.

Банановий рулет з арахісовим маслом

Це чудова страва для швидкого й ситного перекусу або сніданку. Арахісове масло можна намазати на коржик, у центр якого потрібно покласти очищений банан і загорнути його в рулет. Це хороше поєднання вуглеводів, корисних жирів і білків.

Листя салату з тунцем

Це здорова й низьковуглеводна альтернатива традиційним бутербродам. Консервований тунець можна змішати з нарізаною кубиками селерою, майонезом і вичавленим лимонним соком. Цю суміш викладіть ложкою на велике листя салату й згорніть у рулет.

Картопля фрі

Це універсальна страва, яку можна приготувати з різними інгредієнтами. На сковороді розігрійте олію, додайте білок на вибір (наприклад, курку, яловичину або тофу) та картоплю і готуйте доти, доки не підрум'яниться. За бажанням, ви можете обсмажити суміш овочів. Для аромату можете додати соєвий соус, часник та імбир.

Пудинг з чіа

Змішайте насіння чіа з будь-яким молоком, підсолоджувачем та смаковими добавками, такими як ванільний екстракт або какао-порошок. Цю суміш залишіть на ніч у холодильнику, а вранці кремовий і ситний пудинг буде готовий.

Паста з песто

Якщо у вас обмаль часу, але ви прагнете ситної вечері, паста з песто – це ідеальне рішення. Приготуйте пасту відповідно до інструкції на упакуванні, а потім полийте її магазинним або домашнім соусом песто. Для додаткового смаку та текстури додайте помідори чері або курку-гриль.

Фруктове смузі

Це ідеальний варіант для освіжаючого та поживного перекусу або сніданку. Для цього необхідно змішати будь-які фрукти чи ягоди з йогуртом або молоком. На свій смак також можна додати трохи шпинату або капусти.

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