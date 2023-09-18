Что сделать, чтобы не скрипели двери: три совета от хозяев

Иногда скрип двери может раздражать и отрицательно влиять на повседневную жизнь. UAportal подготовил 3 полезных совета, которые помогут быстро избавиться от надоедливого звука.

Смажьте петли

Со временем петли могут стать сухими и ржавыми, что приводит к трению и шуму при открывании и закрывании двери. Нанесение смазки на силиконовой основе или легкой машинной смазки на точки поворота и другие подвижные части может устранить скрип. Для этого равномерно распределите смазку, двигая дверцей вперед-назад.

Подтяните ослабленные винты

Со временем дверь может сдвигаться и тереться о раму, приводя к появлению раздражительных звуков. Проверьте петли, дверную ручку и накладку на наличие ослабленных винтов и с помощью отвертки плотно затяните их.

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Если отверстия для шурупов расшатаны, заполните их деревянными зубочистками или спичками, смазанными клеем для дерева, перед их вкручиванием. Это обеспечит более плотный крепеж и устранит источник скрипа.

Используйте смазку для дверей

Масла для дверей специально разработаны для уменьшения трения и устранения скрипов. Они бывают в форме спрея или жидкости и легко наносятся на петли, ручку двери, задвижку и другие подвижные части системы. Для получения наилучшего результата следуйте инструкциям.

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