Що зробити, щоб не скрипіли двері: три поради від господарів

Іноді скрип дверей може дратувати та негативно впливати на повсякденне життя. UAportal підготував 3 корисні поради, які допоможуть швидко позбутися надокучливого звуку.

Змастіть петлі

З часом петлі можуть стати сухими та іржавими, що призводить до тертя та шуму під час відчинення та зачинення дверей. Нанесення мастила на силіконовій основі або легкого машинного мастила на точки повороту та інші рухомі частини, може усунути скрипіння. Для цього рівномірно розподіліть мастило, рухаючи дверцятами вперед-назад.

Підтягніть ослаблені гвинти

З часом двері можуть зсуватись і тертись об раму, призводячи до появи дратівливих звуків. Перевірте петлі, дверну ручку й накладку на наявність ослаблених гвинтів і, за допомогою викрутки, щільно затягніть їх.

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Якщо отвори для шурупів розхитані, заповніть їх дерев'яними зубочистками або сірниками, змащеними клеєм для дерева, перед їх вкручуванням. Це забезпечить більш щільне кріплення й усуне джерело скрипу.

Використовуйте мастило для дверей

Мастила для дверей спеціально розроблені для зменшення тертя та усунення скрипів. Вони бувають у формі спрею або рідини й легко наносяться на петлі, дверну ручку, засувку та інші рухомі частини системи. Щоб отримати найкращий результат, дотримуйтесь інструкцій на засобі.

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