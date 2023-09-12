Для чего нужно кератиновое выпрямление: плюсы и минусы процедуры

Кератиновые процедуры приобрели популярность как решение для превращения вьющихся и непослушных волос в гладкие локоны. UAportal подготовил анализ, в котором изложил плюсы и минусы этих процедур, предлагая читателям всестороннее понимание того, чего ожидать.

Плюсы кератина:

Гладкие волосы без пушистости

Одним из главных преимуществ кератиновых процедур является возможность добиться более гладких волос. Процедура подразумевает покрытие волосяного ствола защитным слоем кератина, который эффективно удерживает влагу и уменьшает пушистость.

Улучшение послушания

Кератиновые процедуры способствуют улучшению послушания волос, уменьшая количество спутавшихся кончиков и узелков. Это в свою очередь облегчает укладку и минимизирует время, необходимое для ежедневного ухода за волосами.

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Долговременные результаты

Еще одним преимуществом кератиновых процедур является их способность обеспечивать длительный результат. В зависимости от конкретной процедуры и типа волос эффект может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

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Минусы кератина:

Потенциальные риски для здоровья

Важно отметить, что некоторые кератиновые процедуры содержат формальдегид – химическое вещество, которое может быть вредно при вдыхании или всасывании через кожу. Длительное влияние формальдегида может привести к респираторным заболеваниям, раздражению глаз и кожным аллергиям.

Стоимость

Кератиновые препараты могут быть относительно дорогими. Кроме того, стоимость средств по уходу, специально разработанных для волос, обработанных кератином, может увеличить общую сумму затрат.

Временное выпрямление

Некоторые люди могут чувствовать, что кератиновые процедуры делают их волосы тяжелыми или жирными из-за дополнительного веса и объема волос. Эффект постепенно исчезает, когда растут новые волосы, и процедуру может потребоваться повторить, чтобы сохранить желаемые результаты.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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