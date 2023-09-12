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Для чего нужно кератиновое выпрямление: плюсы и минусы процедуры

Марина Грамович

Для чего нужно кератиновое выпрямление: плюсы и минусы этих процедур

Кератиновые процедуры приобрели популярность как решение для превращения вьющихся и непослушных волос в гладкие локоны. UAportal подготовил анализ, в котором изложил плюсы и минусы этих процедур, предлагая читателям всестороннее понимание того, чего ожидать.

Плюсы кератина:

  • Гладкие волосы без пушистости

Одним из главных преимуществ кератиновых процедур является возможность добиться более гладких волос. Процедура подразумевает покрытие волосяного ствола защитным слоем кератина, который эффективно удерживает влагу и уменьшает пушистость.

  • Улучшение послушания

Кератиновые процедуры способствуют улучшению послушания волос, уменьшая количество спутавшихся кончиков и узелков. Это в свою очередь облегчает укладку и минимизирует время, необходимое для ежедневного ухода за волосами.

  • Долговременные результаты

Еще одним преимуществом кератиновых процедур является их способность обеспечивать длительный результат. В зависимости от конкретной процедуры и типа волос эффект может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

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Минусы кератина:

  • Потенциальные риски для здоровья

Важно отметить, что некоторые кератиновые процедуры содержат формальдегид – химическое вещество, которое может быть вредно при вдыхании или всасывании через кожу. Длительное влияние формальдегида может привести к респираторным заболеваниям, раздражению глаз и кожным аллергиям.

  • Стоимость

Кератиновые препараты могут быть относительно дорогими. Кроме того, стоимость средств по уходу, специально разработанных для волос, обработанных кератином, может увеличить общую сумму затрат.

  • Временное выпрямление

Некоторые люди могут чувствовать, что кератиновые процедуры делают их волосы тяжелыми или жирными из-за дополнительного веса и объема волос. Эффект постепенно исчезает, когда растут новые волосы, и процедуру может потребоваться повторить, чтобы сохранить желаемые результаты.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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