Для чего нужно ставить букет ромашек в спальне: отгоняет злых духов

Ромашки приобрели огромную популярность и признание благодаря своим разнообразным свойствам и поверьям, связанным с ними. Считалось, что часто ассоциирующаяся с солнцем ромашка приносит удачу путешественникам.

Ее также использовали как средство, отгоняющее злых духов от домов, а измельченными цветами посыпали пороги для защиты. Держать букет из этих цветов в спальне – обычная практика, способствующая лучшему сну и снятию стресса.

Это растение символизирует удачу, процветание и счастье, поэтому рекомендуется иметь его на каждом дворе.

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Кроме того, ромашковый чай традиционно давали детям и женщинам после того, как гости уходили, чтобы защитить их от дурного глаза или болезни. Гадание на ромашке – широко распространенная практика.

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Наблюдая за тем, как будет выглядеть цветок ромашки на следующий день, можно узнать свою судьбу. Если цветок остается неизменным, с лепестками в том же положении, считается, что это обещает богатство и процветание гадающему.

Кроме мистических ассоциаций, она имеет также много полезных свойств. Люди спали на цветущих полях, чтобы набраться сил и храбрости, а детей купали в ромашковом настое для укрепления здоровья.

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