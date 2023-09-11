Для чого потрібно ставити букет ромашок у спальні: відганяє злих духів

Ромашки набули величезної популярності та визнання завдяки своїм різноманітним властивостям і повір'ям, пов'язаним з ними. Вважалося, що ромашка, що часто асоціюється з сонцем, приносить удачу мандрівникам.

Її також використовували як засіб, що відганяє злих духів від будинків, а подрібненими квітами посипали пороги для захисту. Тримати букет із цих квітів у спальні – звичайна практика, що сприяє кращому сну та зняттю стресу.

Ця рослина символізує удачу, процвітання та щастя, тому рекомендується мати її на кожному дворі.

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Крім того, ромашковий чай традиційно давали дітям та жінкам після того, як гості йшли, щоб захистити їх від поганого ока чи хвороби. Ворожіння на ромашці – поширена практика.

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Спостерігаючи за тим, як виглядатиме квітка ромашки наступного дня, можна дізнатися про свою долю. Якщо квітка залишається незмінною, з пелюстками в тому ж положенні, вважається, що це обіцяє багатство і процвітання ворожить.

Крім містичних асоціацій вона має також багато корисних властивостей. Люди спали на квітучих полях, щоб набратися сил та хоробрості, а дітей купали у ромашковому настої для зміцнення здоров'я.

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