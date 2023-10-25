Для снятия макияжа и смягчения пяток: Топ-5 способов использования вазелина

UAportal подготовил статью о нетрадиционных способах использования вазелина. Мы рассмотрим несколько удивительных и практичных способов использования этого продукта, которые могут выйти за рамки того, что можно ожидать от этого бытового средства.

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Устранение натирания

Один из необычных способов использования вазелина – это предотвращение натирания. Нанесите тонкий слой вазелина на участки, склонные к натиранию во время длительной ходьбы или бега. Такой барьер уменьшает трение и предотвращает раздражение.

Уход за волосами

Используйте вазелин, чтобы обуздать вьющиеся волосы. Разотрите небольшое количество вазелина между ладонями и проведите руками по волосам, чтобы разгладить кудрявость и добавить блеск.

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Снятие макияжа

Нанесите небольшое количество вазелина на ватный диск или ватную палочку и осторожно сотрите макияж. Он эффективно удаляет стойкую тушь и оставляет кожу мягкой и увлажненной.

Продолжение жизни духов

Продлите жизнь вашим духам с помощью вазелина. Нанесите тонкий слой вазелина на участки, где вы обычно наносите духи, например, на запястье и шею. Увлажняющие свойства вазелина помогут удержать аромат и сделать его более стойким.

Уход за ногами

Увлажняйте и смягчайте ноги с помощью вазелина. Перед сном нанесите большое количество вазелина на ноги и наденьте чистые носки на ночь. Проснувшись, вы получите гладкие и увлажненные стопы.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за волосами.

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