Для зняття макіяжу та пом'якшення п'ят: Топ-5 способів використання вазеліну
UAportal підготував статтю про нетрадиційні способи використання вазеліну. Ми розглянемо кілька дивовижних і практичних способів використання цього продукту, які можуть вийти за рамки того, що можна очікувати від цього побутового засобу.
Усунення натирання
Один з незвичайних способів використання вазеліну – це запобігання натиранню. Нанесіть тонкий шар вазеліну на ділянки, схильні до натирання під час тривалої ходьби або бігу. Такий бар'єр зменшує тертя і запобігає подразненню.
Догляд за волоссям
Використовуйте вазелін, щоб приборкати кучеряве волосся. Розітріть невелику кількість вазеліну між долонями і проведіть руками по волоссю, щоб розгладити кучерявість і додати блиску.
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Зняття макіяжу
Нанесіть невелику кількість вазеліну на ватний диск або ватяну паличку і обережно зітріть макіяж. Він ефективно видаляє стійку туш і залишає шкіру м'якою та зволоженою.
Подовження парфуму
Продовжіть життя вашим парфумам за допомогою вазеліну. Нанесіть тонкий шар вазеліну на ділянки, де ви зазвичай наносите парфуми, наприклад, на зап'ястя і шию. Зволожуючі властивості вазеліну допоможуть утримати аромат і зробити його більш стійким.
Догляд за ногами
Зволожуйте і пом'якшуйте ноги за допомогою вазеліну. Перед сном нанесіть велику кількість вазеліну на ноги і одягніть чисті шкарпетки на ніч. Прокинувшись, ви відчуєте гладенькі та зволожені стопи.
Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за волоссям.
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