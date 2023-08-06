Добавь уверенности в себе: Как подобрать сумку по типу фигуры

Выбор идеальной сумки, которая дополняет фигуру, может улучшить внешний вид и повысить уверенность в себе. UAportla подготовил полезные советы, которые помогут выбрать сумку в соответствии с фигурой.

Фасоны сумок для фигуры "песочные часы"

Фигура "песочные часы" характеризуется четко очерченной талией и сбалансированными пропорциями. Сумочки со строгим фасоном, сидящие на талии, могут подчеркнуть изгибы и создать гармоничный и привлекательный образ.

Также обратите внимание на среднего размера сумки кросс-боди, сидящих на бедре. Такой фасон привлекает внимание к талии и создает гармоничный силуэт.

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Фасоны сумок для фигуры "яблоко"

Фигуры типа "яблоко", как правило, акцентируют внимание на средней части тела. Главное – отвлечь акцент от талии и сосредоточиться на создании баланса и пропорциональности. Ищите сумки с длинными ремешками, свисающими ниже линии талии.

Это создает вертикальную линию и отвлекает внимание от зоны талии. Выбирайте сумки с интересными деталями или украшениями по бокам. Это создает иллюзию более узкой талии и придает визуальный интерес к общему виду.

Фасоны сумок для фигуры "груша"

Грушевидные фигуры имеют более узкие плечи и более широкие бедра. Цель – сбалансировать пропорции, придав объему верхней части тела. Выбирайте сумки через плечо с короткими ремешками, плотно сидящими под рукой.

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Это обращает внимание на верхнюю часть тела и создает более пропорциональный образ. Обратите внимание на сумки со смелыми узорами или яркими цветами, чтобы добавить визуальный акцент на верхней части тела. Это поможет создать более гармоничный вид.

Фасоны для фигуры "прямоугольник"

Прямоугольные фигуры имеют прямой силуэт с минимальными изгибами. Цель – создать иллюзию изгибов и добавить четкости линии талии.

Выбирайте сумки с округлыми и мягкими формами. Это придает визуальный интерес и создает иллюзию изгибов. Выберите сумки с регулируемыми ремнями, которые можно носить через плечо или зажать на талии. Это помогает выделить линию талии и делает более женственный силуэт.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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