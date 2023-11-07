Элайнеры или брекеты: что лучше выбрать

В этом сравнении UAportal рассматривает ключевые отличия между элайнерами и брекетами, чтобы помочь пациентам принять обоснованное решение. Сравнивая использование элайнеров с брекетами следует учитывать несколько важных факторов.

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Эстетика и комфорт

С точки зрения эстетики, элайнеры обладают явным преимуществом, поскольку они практически незаметны при ношении. Это делает их более привлекательным вариантом для людей, заботящихся о своем внешнем виде.

Элайнеры изготавливаются из гладкого пластика, а это значит, что они, как правило, более комфортны в ношении и вызывают меньшее раздражение десен по сравнению с брекетами. Кроме того, элайнеры можно легко снимать для приема пищи, чистки зубов и использования зубной нити, что придает им удобство и комфорт.

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Продолжительность лечения

Что касается продолжительности лечения, элайнеры иногда могут предложить более быстрые результаты, чем брекеты. Хотя точные временные рамки зависят от конкретного случая, элайнеры известны своей способностью эффективно перемещать зубы в нужное положение. Это означает, что в определенных ситуациях элайнеры могут обеспечить более быстрые результаты, чем брекеты.

Поддержка гигиены

Поддерживать гигиену полости рта с элайнерами, как правило, легче, чем с брекетами. В отличие от брекетов, которые могут создавать проблемы с поддержанием должной гигиены, элайнеры можно легко снимать для чистки зубов. Это позволяет проводить более тщательную очистку и снижает риск образования зубного налета и возникновения стоматологических проблем.

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