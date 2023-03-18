Гороскоп для творчества и вдохновения на 18 – 19 марта

UAportal подготовил гороскоп связанный с творчеством на 18-19 марта. В эти выходные сильным будет влияние Марса в Близнецах, Луна в Козероге и Сатурна в Деве.

Близнецы

Марс в Близнецах принесет повышенное внимание к общению, налаживанию контактов и самовыражению. Вы можете обнаружить, что вам интереснее делиться своими идеями с другими или вести содержательные беседы. С возросшим чувством любопытства и энтузиазма это отличное время, чтобы рискнуть и исследовать новые возможности.

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Козерог

Луна в Козероге подчеркивает справедливость и баланс, а также дипломатию и обаяние. Это прекрасный момент для создания гармонии в отношениях или творческого сотрудничества. Также благоприятное время для принятия активных мер по достижению своих целей с изяществом и элегантностью.

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Дева

Сатурн в Деве способствует дисциплине, организованности, точности и эффективности. Если вы чувствуете, что застряли или перегружены беспорядком или хаосом, используйте эту энергию, чтобы внести коррективы, которые улучшат ваш подход к решению задач. Это также идеальное время для реализации долгосрочных проектов или совершенствования существующих процессов с целью повышения производительности и эффективности.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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