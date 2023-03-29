Гороскоп на 29 марта для Рака, Льва и Девы: кому светит любовь

UAportal подготовил гороскоп на 29 марта для Рака, Льва и Девы. В этот день следует быть открытыми к общению.

Рак

Если верить звездам, этот день будет удачным для Раков. Это идеальное время для того, чтобы взяться за новые проекты или начать новое хобби. Вы можете обнаружить, что вам удается сегодня более эффективно общаться с окружающими вас людьми, что может привести к появлению новых интересных возможностей.

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Лев

Звезды складываются в вашу пользу в этот день, Львы. Вы можете заметить, что чувствуете себя особенно счастливым и удовлетворенным, и эта энергия притягивает позитив в вашу жизнь. Доверьтесь своей интуиции и найдите время, чтобы насладиться простыми радостями жизни. Примите счастье, которое звезды приготовили для вас.

Видео дня

Дева

Девам в этот день светит любовь. Звезды выстраиваются таким образом, чтобы создать для вас идеальную атмосферу для связи с кем-то особенным или для укрепления существующих отношений. Сохраняйте открытость разума и сердца и позвольте Вселенной вести вас, поверьте, что она отвечает вашим интересам.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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