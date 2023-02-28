Гороскоп знакам Рак, Лев и Дева на 28 февраля: что рассказали астрологи

UAportal подготовил гороскоп на 28 февраля 2023 года для Рака, Льва и Девы. Читайте дальше, чтобы узнать, что говорят звезды сегодня.

Рак

Планетарное расположение говорит о том, что сегодня отличный день для личного развития. Уделите время размышлениям о себе и сосредоточьтесь на своих целях. Возможны неожиданные встречи, которые помогут вам на этом пути, поэтому не бойтесь протянуть руку помощи и наладить контакт с другими людьми.

Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы узнать что-то новое или попрактиковаться в навыках, которыми в последнее время пренебрегали. Также важно помнить, что неудачи – это часть жизни, поэтому не позволяйте им отбить у вас желание добиваться своих целей.

Видео дня

Лев

Звезды указывают на то, что это отличный день для того, чтобы рисковать и расширять границы. Не бойтесь попробовать что-то новое или рискнуть в чем-то, что потенциально может принести большие плоды в будущем. Однако важно не слишком увлекаться, так как возможны неожиданные последствия, если все пойдет не по плану.

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Обязательно сохраняйте открытость, когда речь идет о знакомстве с новыми людьми или участии в незнакомой деятельности. Никогда не знаешь, кто или что может встретиться на твоем пути сегодня, поэтому с энтузиазмом принимай любые возможности!

Дева

Небесные расклады говорят о том, что сегодня отличный день для того, чтобы строить планы и ставить перед собой цели. Выделите немного времени, чтобы подумать о том, куда вы хотите направить свою жизнь и как вы можете достичь этих целей. Не забудьте также принять во внимание возможные препятствия на этом пути!

Важно не позволять неудачам отбить у вас желание достигать своих целей. Вместо этого используйте их как учебный опыт и при необходимости вносите соответствующие изменения! С терпением и решимостью все возможно!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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