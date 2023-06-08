Идеально для вечера: топ-5 лучший детективный сериал, которые поглотят внимание

UAportal подготовил список лучших детективных сериалов с интригующими сюжетными линиями, захватывающими расследованиями и впечатляющими рейтингами IMDB. Эти сериалы сочетают в себе захватывающий экшн и тонкости детективной работы, что делает их обязательными к просмотру для поклонников жанра.

Настоящий детектив

IMDB рейтинг: 9.0/10

Жанр: Детектив

Страна производства: США

Продолжительность: 55 минут

Год производства: 2014-2015

Главный продюсер: HBO

"Настоящий детектив" рассказывает о двух детективах, Расте Коле и Мартине Харте, которые расследуют серию убийств в Луизиане. Действие сериала разворачивается в нескольких временных точках, в результате чего раскрывается сложная и призрачная природа преступлений, исследуется психологическая нагрузка, которую они оказывают на детективов. По мере того, как они раскрывают паутину коррупции и тьмы, в сериале поднимаются темы морали и человеческой способности к злу.

Видео дня

Убийство

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Детектив

Страна производства: США

Продолжительность: 45 минут

Год производства: 2011-2014

Главный продюсер: AMC Studios

Сериал "Убийство" знакомит детектива Сару Линден и ее напарника, детектива Стивена Холдера, с расследованием убийства молодой девушки в Сиэтле. Сериал следует за их неустанными поисками истины, раскрывая сеть секретов и коррупции, которая простирается далеко за пределы первоначального дела. Каждый сезон посвящен отдельному преступлению, поэтому в сериале "Убийство" сплетаются сложные сюжетные линии и исследуются последствия действий детективов.

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Убийство на пляже

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Детектив

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 60 минут

Год производства: 2013-2015

Главный продюсер: ITV Studios

В сериале "Убийство на пляже" детективы Алек Харди и Элли Миллер расследуют убийство маленького мальчика в небольшом прибрежном городке. По мере того как сплоченная община разрывается на части из-за подозрений и горя, сериал исследует влияние преступления как на жителей, так и на детективов. Сериал "Убийство на пляже" с поворотами на каждом углу держит зрителей в напряжении, пока они по крупицам собирают правду.

Молодой Валландер

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Детектив

Страна производства: Швеция

Продолжительность: 90 минут

Год производства: 2010-2013

Главный продюсер: Yellow Bird Films

"Молодой Валландер" рассказывает о детективе Курте Валландере, беспокойном, но блестящем следователе, работающем в Истаде, Швеция. В сериале показано его неустанное стремление к справедливости, раскрытие сложных дел и борьба с личными демонами. Благодаря атмосферной обстановке и убедительной проработке характеров, "Молодой Валландер" рассказывает о цене поиска истины в мире, полном тьмы.

Мост

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Детектив

Страна производства: Швеция/Дания

Продолжительность: 60 минут

Год производства: 2011-2018

Главный продюсер: Filmlance International

"Мост" рассказывает о захватывающем партнерстве детектива Саги Норен из Швеции и детектива Мартина Роде из Дании, которые вместе работают над раскрытием серии трансграничных преступлений. Сериал начинается с обнаружения тела, найденного точно на границе между двумя странами, что символически связывает двух детективов и заставляет их сотрудничать, несмотря на их противоположные характеры.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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