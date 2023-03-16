Как быстро и легко очистить стиральную машину

UAportal подготовил советы, которые помогут быстро и без хлопот очистить стиральную машинку от загрязнений.

Совет 1

Очистите внешнюю поверхность машины теплой водой с моющим средством. Начните с верхней части и двигайтесь вниз, уделяя особое внимание кнопкам и ручкам, на которых со временем скопилась грязь или копоть. После того как вы протрете внешнюю поверхность, вытрите ее насухо мягкой тканью или полотенцем.

Совет 2

Пропылесосьте резиновое уплотнение на дверце стиральной машины, чтобы удалить ворс и грязь. Убедитесь, что вы попали во все укромные уголки для оптимальной очистки!

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Совет 3

Добавьте чашку белого уксуса в барабан стиральной машины и запустите ее на самом длинном цикле при самой высокой температуре (обычно обозначается как "Хлопок"). Это поможет удалить остатки стирального порошка, которые могли со временем остаться в стиральной машине.

Слишком частая чистка может привести к таким проблемам, как ржавление деталей или повреждения, вызванные чрезмерным скоплением влаги внутри барабана. Поэтому рекомендуется не проводить чистку чаще, чем раз в три месяца, если в этом нет крайней необходимости.

Чтобы обеспечить долговечность прибора, лучше всего после каждого цикла стирки использовать одобренное средство для чистки стиральных машин (продается в большинстве хозяйственных магазинов). Кроме того, следует регулярно проверять наличие признаков износа и при необходимости принимать соответствующие меры.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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