Як швидко та легко очистити пральну машину

UAportal підготував поради, які допоможуть швидко та без клопоту очистити пральну машинку від забруднень.

Порада 1

Очистіть зовнішню поверхню машини теплою водою з миючим засобом. Почніть з верхньої частини і рухайтеся вниз, приділяючи особливу увагу кнопкам і ручкам, на яких згодом скупчився бруд або кіптява. Після того, як ви протрете зовнішню поверхню, витріть її насухо м'якою тканиною або рушником.

Порада 2

Пропилососьте гумове ущільнення на дверцятах пральної машини, щоб видалити ворс та бруд. Переконайтеся, що ви потрапили до всіх затишних куточків для оптимального очищення!

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Порада 3

Додайте чашку білого оцту в барабан пральної машини і запустіть її на найдовшому циклі за найвищої температури (зазвичай позначається як "Бавовна"). Це допоможе видалити залишки прального порошку, які могли згодом залишитися у пральній машині.

Занадто часто чистка може призвести до таких проблем, як іржавіння деталей або пошкодження, спричинені надмірним скупченням вологи всередині барабана. Тому рекомендується не проводити чистку частіше, ніж раз на три місяці, якщо в цьому немає нагальної потреби.

Щоб забезпечити довговічність приладу, найкраще після кожного циклу прання використовувати схвалений засіб для чищення пральних машин (продається у більшості господарських магазинів). Крім того, слід регулярно перевіряти наявність ознак зношування та при необхідності вживати відповідних заходів.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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