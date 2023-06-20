Как быстро избавиться от похмелья: советы, которые реально работают

UAportal подготовил список советов, которые помогут быстро избавиться от похмелья, что позволит восстановиться и продолжить свой день.

Следите за водным балансом

После ночи, проведенной за алкоголем, очень важно пополнить запасы жидкости в организме. Алкоголь обезвоживает организм, способствуя появлению симптомов похмелья.

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Начните свой день с питья большого количества воды, чтобы восстановить силы организма. Вы также можете попробовать пить богатые электролитами напитки или спортивные напитки для восполнения необходимых минералов, потерянных во время употребления алкоголя.

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Чтобы повысить эффективность очистки организма, употребляйте богатые водой продукты, например, фрукты и овощи. Такие продукты, как арбуз, огурец и цитрусовые, могут обеспечить как насыщение влагой, так и необходимые витамины для восстановления.

Ешьте питательный завтрак

Выбирайте продукты, которые легко перевариваются и щадят ваш желудок. Отдайте предпочтение цельному зерну, яйцам и нежирным белкам, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Кроме того, продукты, богатые калием, например, бананы, помогут восполнить запасы электролитов.

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Избегайте жирной или тяжелой пищи, так как она может еще больше расстроить желудок. Хотя у вас может возникнуть соблазн выпить чашечку кофе, чтобы побороть усталость, лучше ограничить потребление кофеина, так как он может способствовать обезвоживанию.

Отдыхайте и восстанавливайте силы

Алкоголь нарушает режим сна, в результате чего вы чувствуете усталость и утомление. Позвольте себе дополнительный отдых: вздремните немного или лягте спать пораньше.

Если вы не можете заснуть, займитесь расслабляющими занятиями, например, почитайте книгу, послушайте успокаивающую музыку или примите теплую ванну. Избегайте напряженной физической активности, которая может еще больше истощить ваш энергетический уровень.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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