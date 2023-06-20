Як швидко позбутися похмілля: поради, які реально працюють

UAportal підготував список порад, які допоможуть швидко позбутися похмілля, що дозволить відновитися та продовжити свій день.

Слідкуйте за водним балансом

Після ночі, проведеної за алкоголем дуже важливо поповнити запаси рідини в організмі. Алкоголь зневоднює організм, сприяючи появі симптомів похмілля.

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Почніть свій день із пиття великої кількості води, щоб відновити сили організму. Ви також можете спробувати пити багаті на електроліти напої або спортивні напої для заповнення необхідних мінералів, втрачених під час вживання алкоголю.

Відео дня

Щоб підвищити ефективність очищення організму, вживайте багаті на воду продукти, наприклад, фрукти та овочі. Такі продукти, як кавун, огірок та цитрусові можуть забезпечити як насичення вологою, так і необхідні вітаміни для відновлення.

Їжте поживний сніданок

Вибирайте продукти, які легко перетравлюються і щадять ваш шлунок. Віддайте перевагу цільному зерну, яйцям і нежирним білкам, щоб забезпечити організм необхідними поживними речовинами. Крім того, продукти, багаті на калій, наприклад, банани, допоможуть заповнити запаси електролітів.

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Уникайте жирної або важкої їжі, оскільки вона може ще більше засмутити шлунок. Хоча у вас може виникнути спокуса випити чашку кави, щоб подолати втому, краще обмежити споживання кофеїну, оскільки вона може сприяти зневодненню.

Відпочивайте та відновлюйте сили

Алкоголь порушує режим сну, внаслідок чого ви відчуваєте втому та втому. Дозвольте собі додатковий відпочинок: подрімайте трохи або ляжте спати раніше.

Якщо ви не можете заснути, займіться розслаблюючими заняттями, наприклад, читайте книгу, послухайте заспокійливу музику або прийміть теплу ванну. Уникайте напруженої фізичної активності, яка може вичерпати ваш енергетичний рівень.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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