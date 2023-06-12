Как эффектно выглядеть на пляже: полезные секреты

Летний сезон уже в разгаре, и многие из нас стремятся быть в лучшей форме для пляжа. Посещение тренажерного зала, правильное питание и занятия йогой – обычная практика, но не стоит забывать о роли одежды и аксессуаров в создании пляжного образа. UAportal подготовил несколько ценных советов и рекомендаций, которые помогут уверенно чувствовать себя на солнце и песке, умело скрывая все недостатки фигуры.

Выберите идеальный купальник

Правильный выбор купальника имеет решающее значение, особенно если у вас более кривые формы. Выбирайте модели, создающие привлекательные визуальные эффекты. Вертикальные вырезы могут удлинить силуэт, а плавки с высокой талией – удлинить ноги. Рюши и драпировка могут стратегически добавить объем, придавая вам более сбалансированный вид.

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Играйте с цветом

Цвет может творить чудеса, визуально уравновешивая вашу фигуру. Темные оттенки отлично скрывают объем, а яркие и светлые цвета могут добавить немного игривости. Рассмотрите купальники с черными вставками по бокам, чтобы создать визуально привлекательную линию талии. Бикини или цельный купальник со светлым верхом и более темным низом поможет сбалансировать широкие бедра и маленькую грудь.

Магия парео

Парео – это ваше секретное оружие для создания иллюзии более стройной фигуры. Выберите правильный цвет, который дополнит ваш оттенок кожи. Крупные принты, возможно, не лучший вариант для полных женщин, но узоры среднего размера творят чудеса с миниатюрными фигурами. Завяжите парео высоко на талии, чтобы отвлечь внимание от бедер и создать привлекательный силуэт.

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Внимание к деталям

Небольшие аксессуары могут отвлечь внимание от недостатков фигуры. Используйте их стратегически, чтобы отвести взгляд от тех мест, которые вы хотите скрыть. Выберите яркую пляжную сумку, яркие ожерелья, стильные браслеты, уникальные солнцезащитные очки или модную бандану. Эти элементы не только добавят стиля вашему пляжному образу, но и помогут замаскировать недостатки. Кроме того, шикарный головной убор поможет защитить вас от солнца.

Стойте уверенно

Осанка играет важную роль в том, как мы себя держим и как выглядит наше тело. Сутулая спина может подчеркнуть дряблый живот и "ручки", даже если у вас нет лишнего веса. С другой стороны, прямая спина подчеркивает область груди и поясницы, делая вас более грациозной и уверенной в себе. Поэтому никогда не недооценивайте силу хорошей осанки. Стойте прямо, отведя плечи назад, и излучайте уверенность на пляже.

Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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