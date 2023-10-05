Как использовать кофейную гущу в быту: Топ-5 способов

UAportal подготовил пять лайфхаков с использованием кофейной гущи, которую часто считают отходами. Узнайте, как она может упростить уборку дома и облегчить быт.

Уберите неприятный запах из холодильника

Поставьте миску с сухой кофейной гущей в холодильник, чтобы она поглощала неприятные запахи. Кофейная гуща действует как природный дезодорант, нейтрализуя любые нежелательные запахи.

Для оптимальной свежести не забывайте заменять кофейную гущу каждые несколько недель. Посредством этого простого лайфхака вы сможете наслаждаться свежим запахом в холодильнике без необходимости использовать химические освежители воздуха.

Вытрите стойкие пятна

Кофейная гуща может быть деликатным, но эффективным средством для удаления стойких пятен из кастрюль и сковородок. Сделайте пасту, смешав кофейную гущу с небольшим количеством хозяйственного мыла, и используйте ее для оттирания нагара. Благодаря своей абразивной текстуре кофейная гуща помогает удалить пятна, оставляя вашу посуду чистой и блестящей.

Очистите камин без лишней пыли.

Чистка камина может быть грязным делом, но кофейная гуща поможет упростить этот процесс. Перед чисткой посыпьте пепел в камине влажной кофейной гущей.

Кофейная гуща поможет свести к минимуму количество приподнятой пыли, что сделает процесс чистки менее грязным. Таким образом, можно наслаждаться чистым камином без лишних хлопот, связанных с избыточным количеством пыли.

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Нейтрализуйте неприятный запах из рук

После работы с продуктами с резким смрадом, такими как чеснок или рыба, очень трудно перекрыть вонь даже химическими средствами. Протирание рук кофейной гущей поможет нейтрализовать эту вонь.

Просто возьмите небольшую пригоршню кофейной гущи и разотрите ее между ладонями, а затем смойте водой. Кофейная гуща поглотит неприятные запахи, и ваши руки будут отдавать свежестью.

Полируйте деревянную мебель

Кофейную гущу можно использовать для полировки деревянной мебели и удаления мелких царапин. Сделайте пасту, смешав кофейную гущу с небольшим количеством воды, и осторожно натрите мебель мягкой тканью.

Кофейная гуща действует как натуральная полироль, восстанавливая блеск и минимизируя появление царапин. Ваша деревянная мебель будет выглядеть восстановленной и ухоженной.

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