Як використати кавову гущу в побуті: Топ-5 способів
UAportal підготував п'ять лайфхаків з використанням кавової гущі, яку часто вважають відходами. Дізнайтесь, як вона може спростити прибирання в домі та полегшити побут.
Приберіть неприємний запах з холодильника
Поставте миску з сухою кавовою гущею в холодильник, аби вона поглинала неприємні запахи. Кавова гуща діє як природний дезодорант, нейтралізуючи будь-які небажані запахи.
Для оптимальної свіжості не забувайте замінювати кавову гущу кожні кілька тижнів. За допомогою цього простого лайфхаку ви зможете насолоджуватися свіжим запахом у холодильнику без необхідності використовувати хімічні освіжувачі повітря.
Відітріть стійкі плями
Кавова гуща може бути делікатним, але ефективним засобом для видалення стійких плям з каструль і сковорідок. Зробіть пасту, змішавши кавову гущу з невеликою кількістю господарського мила, і використовуйте її для відтирання нагару. Завдяки своїй абразивній текстурі кавова гуща допомагає видалити плями, залишаючи ваш посуд чистим і блискучим.
Почистіть камін без зайвого пилу
Чищення каміна може бути брудною справою, але кавова гуща допоможе спростити цей процес. Перед чищенням посипте попіл у каміні вологою кавовою гущею.
Кавова гуща допоможе звести до мінімуму кількість піднятого пилу, що зробить процес чищення менш брудним. Таким чином, можна насолоджуватися чистим каміном без зайвого клопоту, пов'язаного з надмірною кількістю пилу.
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Нейтралізуйте неприємний запах з рук
Після роботи з продуктами з різким смородом, такими як часник або риба, дуже важко перекрити сморід навіть хімічними засобами. Протирання рук кавовою гущею допоможе нейтралізувати цей сморід.
Просто візьміть невелику жменю кавової гущі і розітріть її між долонями, а потім змийте водою. Кавова гуща поглине неприємні запахи, і ваші руки будуть віддавати свіжістю.
Поліруйте дерев'яні меблі
Кавову гущу також можна використовувати для полірування дерев'яних меблів і видалення дрібних подряпин. Зробіть пасту, змішавши кавову гущу з невеликою кількістю води, і обережно натріть нею меблі м'якою тканиною.
Кавова гуща діє як натуральна поліроль, відновлюючи блиск і мінімізуючи появу подряпин. Ваші дерев'яні меблі виглядатимуть відновленими та доглянутими.
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