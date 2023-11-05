Как избавиться от чайного налета на чашках и термосе: проверенные советы

Удаление чайного налета на чашках и термосе может быть достаточно простой задачей, если придерживаться нескольких эффективных методов. UAportal узнал, как вернуть вашей посуде и термосу сияние чистоты.

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Сода и уксус

Создайте пасту из соды и воды, нанесите на чашки и термос, и осторожно потрите мягкой губкой. Затем заполните термос горячей водой и добавьте немного уксуса. Плотно закройте его и оставьте на несколько часов. После этого тщательно промойте термос горячей водой и вымойте чашки.

Лимонная кислота

Растворите немного лимонной кислоты в теплой воде и поместите чашки и термос в этот раствор на несколько часов. Затем тщательно промойте и вымойте посуду.

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Зубная щетка

Для удаления налета на труднодоступных местах, таких как дно чашек или внутренние поверхности термоса, используйте старую зубную щетку. Она может помочь вам очистить мельчайшие детали.

Кипятение

Если налет не слишком толстый, вы можете попытаться прокипятить чашки и термос. Затем аккуратно протрите их с помощью губки или щетки.

Регулярная чистка

Чтобы предотвратить образование налета в будущем, регулярно мойте чашки и термос после использования, используйте мягкую губку и моющее средство для посуды.

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