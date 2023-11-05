Як позбутися чайного нальоту на чашках і термосі: перевірені поради

Видалення чайного нальоту на чашках і термосі може бути досить простим завданням, якщо дотримуватись кількох ефективних методів. UAportal дізнався, як повернути вашому посуду і термосу сяйво чистоти.

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Сода й оцет

Створіть пасту з соди та води, нанесіть її на чашки та термос, і обережно потріть м'якою губкою. Потім заповніть термос гарячою водою і додайте трохи оцту. Щільно закрийте його і залиште на кілька годин. Після цього ретельно промийте термос гарячою водою і вимийте чашки.

Лимонна кислота

Розчиніть трохи лимонної кислоти в теплій воді та помістіть чашки та термос у цей розчин на кілька годин. Потім ретельно промийте і вимийте посуд.

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Зубна щітка

Для видалення нальоту на важкодоступних місцях, таких як дно чашок або внутрішні поверхні термоса, використовуйте стару зубну щітку. Вона може допомогти вам очистити дрібні деталі.

Кип'ятіння

Якщо наліт не надто товстий, ви можете спробувати прокип'ятити чашки та термос. Потім акуратно протріть їх за допомогою губки або щітки.

Регулярне чищення

Щоб запобігти утворенню нальоту в майбутньому, регулярно мийте чашки та термос після використання, використовуйте м'яку губку і мийний засіб для посуду.

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