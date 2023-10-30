Как кератин влияет на волосы: преимущества и недостатки

Кератин ценится за укрепляющие и разглаживающие эффекты, но результаты использования недолговечны. UAportal подготовил материал о преимуществах и недостатках кератина для волос.

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Преимущества кератина для волос:

Улучшенная прочность волос

Процедуры с использованием кератина укрепляют волосяной стержень, уменьшая ломкость и повышая общую крепкость волос.

Более гладкая текстура

Кератин разглаживает волосяную кутикулу, в результате чего волосы становятся менее вьющимися и имеют более гладкую текстуру.

Улучшенный внешний вид волос

Продукты с кератином улучшают блеск и внешний вид волос, придавая им здоровый и живой вид.

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Недостатки кератина для волос:

Временный результат

Результаты лечения кератином не постоянны и могут потускнеть через несколько месяцев, требуя регулярного обновления.

Проблемы с формальдегидом

Некоторые виды кератина могут содержать формальдегид, потенциально вредный. Важно выбирать средства без формальдегида или проходить процедуры в хорошо проветриваемых помещениях.

Дорого и долго

Процедуры кератина могут быть дорогостоящими и продолжительными, особенно если они проводятся в салонах. Важно учесть финансовые и временные обязательства, прежде чем сделать выбор в пользу той или иной процедуры.

Напомним, мы рассказали, как правильно мыть волосы.

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