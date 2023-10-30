Як кератин впливає на волосся: переваги та недоліки

Кератин цінується за зміцнювальні та розгладжувальні ефекти, але результати використання недовговічні. UAportal підготував матеріал про переваги та недоліки кератину для волосся.

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Переваги кератину для волосся:

Покращена міцність волосся

Процедури з використанням кератину зміцнюють волосяний стрижень, зменшуючи ламкість і підвищуючи загальну міцність волосся.

Більш гладка текстура

Кератин розгладжує волосяну кутикулу, в результаті чого волосся стає менш кучерявим і має більш гладку текстуру.

Покращений зовнішній вигляд волосся

Продукти з кератином покращують блиск і зовнішній вигляд волосся, надаючи йому здорового і живого вигляду.

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Недоліки кератину для волосся:

Тимчасовий результат

Результати лікування кератином не є постійними і можуть потьмяніти через кілька місяців, вимагаючи регулярного поновлення.

Проблеми з формальдегідом

Деякі види кератину можуть містити формальдегід, який є потенційно шкідливим. Важливо обирати засоби без формальдегіду або проходити процедури в добре провітрюваних приміщеннях.

Дорого і довготривало

Процедури кератину можуть бути дорогими і тривалими, особливо якщо вони проводяться в салонах. Важливо врахувати фінансові та часові зобов'язання перед тим, як зробити вибір на користь тієї чи іншої процедури.

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