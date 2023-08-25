Как легко избавиться от мокрицы в саду: несколько методов борьбы

Мокрица, научное название Звездчатка средняя, часто считается сорняком из-за его быстрого роста и способности образовывать плотные коврики из стеблей, покрытых мелкими зелеными листьями. Это однолетнее растение завершает свой жизненный цикл через несколько месяцев, но через год может дать несколько поколений.

Листья съедобны, имеют слегка острый вкус, а молодые кончики побегов можно собирать как микрозелень весной или осенью. Растение образует плотные скопления тонких, раскидистых или лежачих стеблей, украшенных ярко-зелеными листьями овальной формы, расположенными парами напротив друг друга.

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Эффективным методом борьбы является ручная прополка путем выдергивания или опадания. Очень важно избегать попадания зрелых растений с семенами в компостную кучу, поскольку они могут оставаться жизнеспособными. Выбрасывайте эти сорняки в мешки для сбора садовых отходов или мусорные баки.

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Рекомендуется сапать в сухой и ветреный день, поскольку это отрывает верхнюю часть сорняка от корней, что приводит к быстрому увяданию и гибели растений. Через несколько часов снова пройдитесь по участку, чтобы обнаружить все пропущенные растения, которые могли увядать.

Для предотвращения и уменьшения роста сорняков рассмотрите возможность мульчирования обнаженной почвы вокруг растений слоем компостированной измельченной коры, толщиной примерно 5-8 см. Эта мульча действует как барьер, подавляя прорастание цыпленка и других нежелательных растений.

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