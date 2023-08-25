Як легко позбавитись мокриці в саду: декілька методів боротьби

Мокриця, наукова назва Зірочник середній, часто вважається бур'яном через його швидкий ріст і здатність утворювати щільні килимки зі стебел, вкритих дрібним зеленим листям. Ця однорічна рослина завершує свій життєвий цикл за кілька місяців, але за рік може дати кілька поколінь.

Листя їстівне, має злегка гострий смак, а молоді кінчики пагонів можна збирати як мікрозелень навесні або восени. Рослина утворює щільні скупчення тонких, розлогих або лежачих стебел, прикрашених яскраво-зеленим листям овальної форми, розташованим парами навпроти один одного.

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Ефективним методом боротьби є ручна прополка шляхом висмикування або сапання. Дуже важливо уникати потрапляння зрілих рослин з насінням до компостної купи, оскільки воно може залишатися життєздатним. Натомість викидайте ці бур'яни в мішки для збору садових відходів або сміттєві баки.

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Рекомендується сапати в сухий і вітряний день, оскільки це відриває верхню частину бур'яну від коренів, що призводить до швидкого в'янення і загибелі рослин. Через кілька годин знову пройдіться по ділянці, щоб виявити всі пропущені рослини, які могли зів'янути.

Для запобігання та зменшення росту бур'янів розгляньте можливість мульчування оголеного ґрунту навколо рослин шаром компостованої подрібненої кори, товщиною приблизно 5-8 см. Ця мульча діє як бар'єр, пригнічуючи проростання курчатка та інших небажаних рослин.

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