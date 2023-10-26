Как легко очистить чайник от накипи: полезные советы

Узнайте, как эффективно очистить внутреннюю поверхность чайника от накипи. От основных методов очистки до профилактических мер – UAportal расскажет, что нужно знать.

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Наполните чайник уксусным раствором.

Чтобы очистить внутреннюю поверхность чайника и удалить накипь, приготовьте раствор из равных частей уксуса и воды. Заполните чайник этим раствором до линии заполнения.

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Прокипятите уксусный раствор.

Затем включите чайник и доведите уксусный раствор до кипения. После того, как чайник автоматически выключится, оставьте его примерно на 15-20 минут, чтобы уксус растворил накипь.

Очистите мягкой щеткой.

После этого мягкой щеткой, например зубной, осторожно отчистите накипь.

Тщательно промойте.

После того, как вы успешно удалили накипь, тщательно промойте чайник чистой водой. Повторите процесс, если остался сильный уксусный запах или вкус.

Регулярно повторяйте процедуру.

Чтобы предотвратить образование накипи и поддерживать чистоту чайника, регулярно повторяйте процедуру очистки. Кипятите смесь воды и уксуса каждые несколько месяцев. Кроме того, не оставляйте неиспользованную воду в чайнике на длительное время.

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