Як легко очистити чайник від накипу: корисні поради

Дізнайтеся, як ефективно очистити внутрішню поверхню чайника від накипу. Від основних методів очищення до профілактичних заходів – UAportal розповість, що потрібно знати.

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Наповніть чайник оцтовим розчином.

Щоб очистити внутрішню поверхню чайника і видалити накип, приготуйте розчин з рівних частин оцту і води. Наповніть чайник цим розчином до лінії заповнення.

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Прокип'ятіть оцтовий розчин.

Далі увімкніть чайник і доведіть оцтовий розчин до кипіння. Після того, як чайник автоматично вимкнеться, залиште його приблизно на 15-20 хвилин, щоб оцет розчинив накип.

Почистіть м'якою щіткою.

Після цього м'якою щіткою, наприклад, зубною, обережно відчистіть накип.

Ретельно промийте.

Після того, як ви успішно видалили накип, ретельно промийте чайник чистою водою. Повторіть процес, якщо залишився сильний оцтовий запах або присмак.

Регулярно повторюйте процедуру.

Щоб запобігти утворенню накипу і підтримувати чистоту чайника, регулярно повторюйте процедуру очищення. Кип'ятіть суміш води та оцту кожні кілька місяців. Крім того, не залишайте невикористану воду в чайнику на тривалий час.

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