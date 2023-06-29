Как легко перестать нервничать перед собеседованием

Нервничаете перед собеседованием? UAportal подготовил несколько ценных советов, которые помогут справиться с этой стрессовой ситуацией и повысить шансы на успех.

Прежде всего, важно помнить, что нервничать перед собеседованием совершенно нормально. Главное направить эту нервную энергию на позитивные действия и подготовку. Вот пять эффективных советов, которые помогут победить нервы и добиться успеха на следующем собеседовании.

Изучайте и готовьтесь

Одним из лучших способов борьбы с нервозностью является тщательная подготовка. Потратьте время на изучение компании, в которую вы идете на собеседование, включая ее ценности, миссию и последние достижения.

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Ознакомьтесь с описанием вакансии и придумайте конкретные примеры из своего опыта, которые продемонстрируют, насколько вы соответствуете требуемым квалификационным требованиям. Чем лучше вы подготовитесь, тем увереннее будете чувствовать себя во время собеседования.

Практика, практика, практика

Практика делает идеальным, и это не исключение, когда речь идет о собеседовании. Заручитесь помощью друга или члена семьи, чтобы он провел с вами пробное собеседование. Подготовьте ответы на распространенные вопросы собеседования и потренируйтесь излагать их четко и кратко.

Обращайте внимание на язык тела, тон голоса и общую презентацию. Чем больше вы будете практиковаться, тем более комфортно и уверенно вы будете себя чувствовать.

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Визуализируйте успех

Визуализация является мощным инструментом, который поможет успокоить нервы и повысить уверенность в себе. Закройте глаза и представьте себя входящим в комнату для собеседования, легко отвечающим на вопросы и оставляющим неизгладимое впечатление у интервьюера.

Визуализируйте себя преуспевающим на собеседовании и получающим работу. Эта позитивная визуализация поможет снять волнение и привить чувство уверенности в себе.

Сосредоточьтесь на своих достижениях

Вместо того чтобы зацикливаться на своих страхах и сомнениях, переключите внимание на свои прошлые достижения и успехи. Напомните себе о своих возможностях и ценных навыках, которыми вы обладаете.

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Вспомните свой предыдущий опыт работы и то положительное влияние, которое вы оказали на него. Признавая свои достижения, вы будете чувствовать себя более уверенно в своих способностях, которые проявятся во время собеседования.

Воспользуйтесь силой дыхания и техниками релаксации

Когда нервы сдают, важно сделать паузу, подышать и успокоиться. Глубокие дыхательные упражнения помогут расслабиться и успокоить тело. Перед собеседованием найдите тихое место и несколько минут потренируйтесь глубоко дышать.

Глубоко вдохните через нос, задержите дыхание на несколько секунд и медленно выдохните через рот. Повторите этот процесс несколько раз, чтобы снять напряжение и создать ощущение спокойствия.

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