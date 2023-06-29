Як легко перестати нервувати перед співбесідою

Нервуєтеся перед співбесідою? UAportal підготував кілька цінних порад, які допоможуть впоратися з цією стресовою ситуацією та підвищити шанси на успіх.

Насамперед, важливо пам'ятати, що нервувати перед співбесідою абсолютно нормально. Головне спрямувати цю нервову енергію на позитивні дії та підготовку. Ось п'ять ефективних порад, які допоможуть перемогти нерви і досягти успіху на наступній співбесіді.

Вивчайте та готуйтеся

Одним із найкращих способів боротьби з нервозністю є ретельна підготовка. Витратьте час на вивчення компанії, в яку ви йдете на співбесіду, включаючи її цінності, місію та останні досягнення.

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Ознайомтеся з описом вакансії та придумайте конкретні приклади зі свого досвіду, які продемонструють, наскільки ви відповідаєте потрібним кваліфікаційним вимогам. Чим краще ви підготуєтеся, тим впевненіше почуватиметеся під час співбесіди.

Практика, практика, практика

Практика робить ідеальним, і це не виняток, коли йдеться про співбесіду. Заручіться допомогою друга або члена сім'ї, щоб він провів з вами пробну співбесіду. Підготуйте відповіді на поширені питання співбесіди та потренуйтеся викладати їх чітко та коротко.

Звертайте увагу на мову тіла, тон голосу та загальну презентацію. Чим більше ви практикуватиметеся, тим більш комфортно і впевнено ви почуватиметеся.

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Візуалізуйте успіх

Візуалізація є потужним інструментом, який допоможе заспокоїти нерви та підвищити впевненість у собі. Закрийте очі і уявіть себе, що входить в кімнату для співбесіди, легко відповідає на запитання і залишає незабутнє враження в інтерв'юера.

Візуалізуйте себе успішним на співбесіді та тим, хто отримує роботу. Ця позитивна візуалізація допоможе зняти хвилювання та прищепити почуття впевненості у собі.

Зосередьтеся на своїх досягненнях

Замість того, щоб зациклюватися на своїх страхах та сумнівах, переключіть увагу на свої минулі досягнення та успіхи. Нагадайте собі про свої можливості та цінні навички, якими ви володієте.

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Згадайте свій попередній досвід роботи і той позитивний вплив, який ви зробили на нього. Визнаючи свої досягнення, ви почуватиметеся впевненіше у своїх здібностях, які виявляться під час співбесіди.

Скористайтеся силою дихання та техніками релаксації

Коли нерви здають, важливо зробити паузу, подихати та заспокоїтися. Глибокі дихальні вправи допоможуть розслабитися та заспокоїти тіло. Перед співбесідою знайдіть тихе місце та кілька хвилин потренуйтеся глибоко дихати.

Глибоко вдихніть через носа, затримайте дихання на кілька секунд і повільно видихніть через рот. Повторіть цей процес кілька разів, щоб зняти напругу та створити відчуття спокою.

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