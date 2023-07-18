Как легко разгладить шторы без утюга за несколько минут: действенные советы

UAportal подготовил список инновационных стратегий глажения штор без утюга, позволяющих добиться штор без складок всего за несколько минут.

Метод отпаривания

Повесьте шторы на карниз или любую соответствующую вешалку. Затем с помощью ручного отпаривателя или отпаривателя для одежды направьте пар на ткань. Перемещайте отпариватель вверх и вниз по длине шторы, убеждаясь, что пара покрывает все участки.

Когда пара проникает в волокна, она расслабляет их, разглаживая складки. После отпаривания осторожно потяните шторы, чтобы растянуть оставшиеся складки. Дайте шторам немного повисеть, и они снова приобретут свой естественный вид без складок.

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Спрей для разглаживания складок

Слегка распылите на ткань спрей для разглаживания складок. Эти спреи обычно содержат смесь воды и релаксантов для ткани, помогающих разгладить складки. После распыления аккуратно разгладьте шторы руками или с помощью щетки для ткани, чтобы устранить оставшиеся складки. Оставьте шторы сохнуть на воздухе, и они высохнут без складок.

Техника горячего душа

Повесьте шторы в закрытой ванной комнате. Убедитесь, что шторы закрывают всю душевую зону. Затем включите горячую воду для создания пара в ванной комнате. Образующийся под душем пар наполнит комнату и проникнет сквозь шторы, расслабляя волокна ткани.

Приблизительно через 15 минут выключите душ и осторожно снимите шторы. Слегка встряхните их, чтобы устранить все свободные складки, а затем повесьте на место. Пара из душа эффективно разгладит ткань, и вы получите хорошо выглаженные шторы.

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