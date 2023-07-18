Як легко розгладити штори без праски за кілька хвилин: дієві поради

UAportal підготував список інноваційних стратегій прасування штор без праски, що дозволяють домогтися штор без складок лише за кілька хвилин.

Метод відпарювання

Повісьте штори на карниз чи будь-яку відповідну вішалку. Потім за допомогою ручного відпарювача або відпарювача для одягу направте пару на тканину. Переміщуйте відпарювач вгору та вниз по довжині штори, переконуючись, що пара покриває всі ділянки.

Коли пара проникає у волокна, вона розслаблює їх, розгладжуючи складки. Після відпарювання обережно потягніть штори, щоб розтягнути складки, що залишилися. Дайте шторам трохи повисіти, і вони знову набудуть свого природного вигляду без складок.

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Спрей для розгладження складок

Злегка розпорошіть на тканину спрей для розгладження складок. Ці спреї зазвичай містять суміш води та релаксантів для тканини, що допомагають розгладити складки. Після розпилення акуратно розгладьте штори руками або за допомогою щітки для тканини, щоб усунути складки, що залишилися. Залишіть штори сохнути на повітрі і вони висохнуть без складок.

Техніка гарячого душу

Повісьте штори у закритій ванній кімнаті. Переконайтеся, що штори закривають усю душову зону. Потім увімкніть гарячу воду для створення пари у ванній кімнаті. Пар, що утворюється під душем, наповнить кімнату і проникне крізь штори, розслабляючи волокна тканини.

Через 15 хвилин вимкніть душ і обережно зніміть штори. Злегка струсіть їх, щоб усунути всі вільні складки, а потім повісьте на місце. Пара з душу ефективно розгладить тканину, і ви отримаєте гарні штори.

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