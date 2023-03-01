Как легко скрыть живот не используя мешковатую одежду: модные лайфхаки

UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут скрыть живот. Когда речь идет о том, как скрыть визуально нежелательные участки тела, следует помнить о пяти основных советах:

Совет 1

Выбирайте правильную одежду. Выбор одежды, которая сидит правильно, является одним из лучших способов скрыть живот. Ищите вещи со структурой и формой, так как они обеспечивают поддержку и помогают очертить фигуру. Избегайте мешковатой одежды, так как она может сделать живот еще больше.

Совет 2

Подчеркивайте декольте. Ношение рубашек с высоким вырезом или воротником – еще один отличный способ скрыть живот. Это отвлекает внимание от живота и при этом выглядит стильно и модно.

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Совет 3

Используйте аксессуары правильно. Аксессуары, такие как шарфы и ремни, можно использовать стратегически, чтобы отвлечь внимание от проблемных зон. Выбирайте стили с интересными узорами или цветами, чтобы при взгляде на вас глаза людей обращались в другое место.

Совет 4

Заправьте рубашку. Заправка рубашки – это еще один простой способ замаскировать выпуклости в области живота. Это также придаст вам более отточенный вид, что повысит уровень уверенности в себе!

Совет 5

Носите корректирующую одежду. Корректирующая одежда разработана специально для скрытия нежелательных бугорков и выпуклостей под одеждой, такой как платья или узкие джинсы/брюки. Она обеспечивает дополнительную защиту и при этом выглядит изящно, так что никто не знает, что происходит под одеждой!

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