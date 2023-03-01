Як легко приховати живіт не використовуючи мішкуватий одяг: модні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть приховати живіт. Коли йдеться про те, як приховати візуально небажані ділянки тіла, слід пам'ятати про п'ять основних порад:

Порада 1

Вибирайте правильний одяг. Вибір одягу, який сидить правильно, є одним із найкращих способів приховати живіт. Шукайте речі зі структурою та формою, оскільки вони забезпечують підтримку та допомагають окреслити фігуру. Уникайте мішкуватого одягу, оскільки він може зробити живіт ще більше.

Порада 2

Підкреслюйте декольте. Носіння сорочок з високим вирізом або коміром – ще один чудовий спосіб приховати живіт. Це відволікає увагу від живота і виглядає стильно і модно.

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Порада 3

Використовуйте аксесуари правильно. Аксесуари, такі як шарфи та ремені, можна використовувати стратегічно, щоб відвернути увагу від проблемних зон. Вибирайте стилі з цікавими візерунками або кольорами, щоб при погляді на вас очі людей зверталися до іншого місця.

Порада 4

Заправте сорочку. Заправка сорочки – це ще один простий спосіб замаскувати опуклості в ділянці живота. Це також надасть вам більш відточеного вигляду, що підвищить рівень впевненості в собі!

Порада 5

Носіть одяг, що коректує. Коригуючий одяг розроблений спеціально для приховування небажаних горбків та опуклостей під одягом, такий як сукні або вузькі джинси/штани. Вона забезпечує додатковий захист і при цьому виглядає витончено, тому ніхто не знає, що відбувається під одягом!

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