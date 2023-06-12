Как правильно мыть волосы: советы по уходу за прической без особого труда

UAportal подготовил практическое руководство о том, как правильно мыть волосы. Три совета и рекомендации по уходу за волосами помогут правильно ухаживать за прической без особых усилий.

Используйте правильный шампунь для вашего типа волос

Использование шампуня, подходящего вашему типу волос, имеет решающее значение для эффективного ухода за волосами. Для разных типов волос требуются разные составы, поэтому важно выбрать шампунь, который подходит именно вам.

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Например, если волосы сухие, используйте шампунь, содержащий увлажняющие компоненты, такие как кокосовое масло или масло ши. Если волосы жирные, выбирайте шампунь, который специально разработан для удаления излишков кожного жира и себума.

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Кроме того, не забудьте тщательно промыть волосы после шампуня, чтобы избежать накопления продукта. При нанесении шампуня мягко втирайте его в кожу головы кончиками пальцев, двигаясь от корней к кончикам. Промойте волосы теплой водой, пока не удалите весь шампунь.

Не забывайте о кондиционировании волос

Кондиционирование волос после мытья шампунем не менее важно, чем использование правильного шампуня. Кондиционирование помогает распутать и увлажнить волосы, делая их мягкими и блестящими.

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Важно выбрать кондиционер, который подходит для вашего типа волос. Если волосы тонкие, используйте легкий кондиционер, который не будет утяжелять волосы. Если волосы густые или вьющиеся, используйте кондиционер глубокой очистки, чтобы питать и увлажнять волосы.

При нанесении кондиционера сосредоточьтесь на середине длины и кончиках волос, где они обычно наиболее сухие. Оставьте кондиционер на несколько минут, а затем смойте его прохладной водой. Прохладная вода помогает запечатать кутикулы, делая волосы более гладкими и послушными.

Избегайте чрезмерного мытья волос

Чрезмерное мытье волос лишает их естественных масел, делая их сухими и ломкими. Частота мытья головы зависит от типа волос и образа жизни. Если волосы жирные, то для поддержания свежего вида их нужно мыть каждый день. Однако если волосы сухие, можно делать перерывы между мытьем более длительными, чтобы не пересушить их.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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