Как легко почистить рыбу: три простых шага

Вам нужно приготовить рыбу, но вы не знаете как правильно ее почистить? Uaportal подготовил подробную инструкцию, с помощью которой вы сможете легко и быстро справиться с этой, на первый взгляд, трудной задачей.

Соберите все необходимые инструменты

Вам понадобится острый нож, разделочная доска, миска с водой, а также мусорный пакет или контейнер для пищевых отходов.

Очистите рыбу от чешуи

При чистке удаляется внешний слой рыбьей кожи, который может быть жестким и неприятным по вкусу. Для этого крепко держите рыбу за хвост и одновременно соскребите чешую тыльной стороной ножа или рыбочисткой.

Удалите внутренности рыбы

Сначала сделайте небольшой надрез вдоль брюха рыбы, от анального отверстия до жабр. Будьте осторожны, чтобы не пронзить внутренние органы. Пальцами или ложкой удалите внутренности, пытаясь избавиться от всего пищеварительного тракта. Промойте полость водой, чтобы убедиться, что она чистая.

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