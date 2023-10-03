Як легко почистити рибу: три простих кроки

Вам потрібно приготувати рибу, але ви не знаєте, як правильно її почистити? Uaportal підготував детальну інструкцію, за допомогою якої ви зможете легко й швидко впоратися з цим, на перший погляд, важким завданням.

Зберіть усі необхідні інструменти

Вам знадобиться гострий ніж, обробна дошка, миска з водою, а також сміттєвий пакет або контейнер для харчових відходів.

Очистьте рибу від луски

Під час чищення видаляється зовнішній шар риб'ячої шкіри, який може бути жорсткий і неприємний на смак. Для цього міцно тримайте рибу за хвіст і водночас зішкребіть луску тильною стороною ножа або рибочисткою.

Видаліть нутрощі риби

Спочатку зробіть невеликий надріз уздовж черева риби, від анального отвору до зябер. Будьте обережні, щоб не проколоти внутрішні органи. Пальцями або ложкою видаліть нутрощі, намагаючись позбутися всього травного тракту. Промийте порожнину водою, щоб переконатися, що вона чиста.

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