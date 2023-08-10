Как правильно размещать продукты в холодильнике: список полезных советов

UAportal подготовил список советов, которые помогут правильно хранить продукты в холодильниках. Следуя указаниям, люди могут обеспечивать сохранение свежести пищи, уменьшить количество отходов и сделать ежедневные приготовления блюд более удобными.

Группируйте похожие продукты

Чтобы легче найти то, что нужно, важно классифицировать и группировать схожие продукты вместе. Например, хранение всех молочных изделий, таких как масло, сыр и йогурт, в одной секции холодильника не только помогает упорядочить их, но и предотвращает перекрестное загрязнение и распространение запахов на другие продукты.

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Используйте разные температурные зоны

Большинство холодильников имеют разные температурные зоны, причем самые холодные зоны обычно расположены сзади и снизу. Использование преимуществ этих зон путем размещения скоропортящихся продуктов, требующих более низких температур, таких как сырое мясо и морепродукты, помогает сохранить их свежесть и предотвращает скорую порчу.

Правильно храните фрукты и овощи

Фрукты и овощи являются неотъемлемой частью здорового питания, но они могут быстро портиться, если их неправильно хранить.

Чтобы сохранить их дольше, кладите их в холодильные камеры. Эти ящики предназначены для поддержания более высокого уровня влажности, что помогает сберечь качество продуктов.

Напомним, мы рассказывали, какие продукты нельзя класть в холодильник, потому что они могут его испортить.

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