Як правильно розміщувати продукти у холодильнику: список корисних порад

UAportal підготував список порад, які допоможуть правильно зберігати продукти в холодильниках. Дотримуючись цих вказівок, люди можуть забезпечувати збереження свіжості їжі, зменшити кількість відходів і зробити щоденні приготування страв більш зручними.

Групуйте схожі продукти

Щоб легше знаходити те, що потрібно, важливо класифікувати та групувати схожі продукти разом. Наприклад, зберігання всіх молочних виробів, таких як масло, сир і йогурт, в одній секції холодильника не тільки допомагає впорядкувати їх, але й запобігає перехресному забрудненню та поширенню запахів на інші продукти.

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Використовуйте різні температурні зони

Більшість холодильників мають різні температурні зони, причому найхолодніші зони зазвичай розташовані ззаду і знизу. Використання переваг цих зон шляхом розміщення швидкопсувних продуктів, які потребують більш низьких температур, таких як сире м'ясо і морепродукти, допомагає зберегти їх свіжість і запобігає швидкому псуванню.

Правильно зберігайте фрукти та овочі

Фрукти та овочі є невід'ємною частиною здорового харчування, але вони також можуть швидко псуватися, якщо їх неправильно зберігати.

Щоб зберегти їх свіжими довше, кладіть їх у холодильні камери. Ці ящики призначені для підтримки більш високого рівня вологості, що допомагає зберегти якість продуктів.

Нагадаємо, ми розповідали, які продукти не можна класти до холодильника, адже вони можуть його зіпсувати.

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