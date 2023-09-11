Как правильно замариновать шашлык: три совета как удивить гостей

Маринование шашлыка имеет важное значение для получения вкусного и ароматного блюда. Uaportal подготовил советы, которые помогут усовершенствовать процесс маринования шашлыка и удивить гостей нежным и сочным мясом.

Выбираем правильное мясо

При мариновании важно начать с правильной нарезки мяса. Выбирайте нежные куски, такие как говяжья вырезка, баранья нога или куриная грудка.

Обрежьте лишний жир и нарежьте мясо кубиками одинакового размера. Это гарантирует, что мясо равномерно приготовится и впитает ароматы маринада.

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Создаем ароматный маринад

Вкусный маринад – залог ароматного шашлыка. В миске смешайте такие ингредиенты, как оливковое или подсолнечное масло, лимонный сок, измельченный чеснок, паприка, тмин, соль и перец.

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Для дополнительного аромата можно добавить травы, такие как чабрец или розмарин. Хорошо размешайте маринад и вылейте его на мясные кубики, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт.

Правильное время маринования

Для достижения лучшего вкуса маринуйте шашлык не менее 2-4 часов, а то и всю ночь. Это позволит ароматам проникнуть в мясо, сделав его нежным и сочным.

Положите замаринованное мясо в закрытый контейнер или пакет с молнией и поставьте его в холодильник на время маринования. Не забывайте время от времени переворачивать мясо, чтобы обеспечить равномерное распределение маринада.

Напомним, ранее мы писали о том, как замариновать мясо для шашлыка всего за 15 минут.

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