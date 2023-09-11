Як правильно замаринувати шашлик: три поради як здивувати гостей

Маринування шашлику має важливе значення для отримання смачної та ароматної страви. Uaportal підготував поради, які допоможуть вдосконалити процес маринування шашлику та здивувати гостей ніжним і соковитим м'ясом.

Вибираємо правильне м'ясо

При маринуванні важливо почати з правильної нарізки м'яса. Вибирайте ніжні шматки, такі як яловича вирізка, бараняча нога або куряча грудка.

Обріжте зайвий жир і наріжте м'ясо кубиками однакового розміру. Це гарантує, що м'ясо рівномірно приготується і вбере в себе аромати маринаду.

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Створюємо ароматний маринад

Смачний маринад – запорука ароматного шашлику. У мисці змішайте такі інгредієнти, як оливкова чи соняшникова олія, лимонний сік, подрібнений часник, паприка, кмин, сіль і перець.

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Для додаткового аромату можна додати трави, такі як чебрець або розмарин. Добре перемішайте маринад і вилийте його на м'ясні кубики, щоб кожен шматочок був рівномірно покритий.

Правильний час маринування

Для досягнення кращого смаку маринуйте шашлик щонайменше 2-4 години, а то й цілу ніч. Це дозволить ароматам проникнути в м'ясо, зробивши його ніжним і соковитим.

Покладіть замариноване м'ясо в закритий контейнер або пакет із застібкою-блискавкою і поставте його в холодильник на час маринування. Не забувайте час від часу перевертати м'ясо, щоб забезпечити рівномірний розподіл маринаду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як замаринувати м'ясо для шашлику всього за 15 хвилин.

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