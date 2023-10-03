Как произвести впечатление на работодателя во время собеседования: 5 главных правил

Uaportal подготовил статью по пяти основным правилам, которые помогут произвести впечатление на работодателей во время собеседования. Следуя этим стратегиям, можно увеличить свои шансы получить желаемую работу.

Одевайтесь профессионально

Ваш внешний вид играет немаловажную роль в создании положительного первого впечатления. Выбирайте одежду, соответствующую отрасли и должности, на которую вы претендуете. Выбирайте чистую, хорошо подобранную одежду, отражающую профессионализм и внимание к деталям.

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Ознакомьтесь с компанией

Перед собеседованием найдите время, чтобы тщательно изучить компанию. Ознакомьтесь с ее миссией, ценностями, продукцией или услугами, а также последними достижениями.

Эти знания произведут впечатление на работодателя и помогут адаптировать ваши ответы в соответствии с целями и ценностями компании. Кроме того, ознакомьтесь с должностью, на которую вы претендуете, и поймите ее требования и обязанности.

Подготовьтесь к распространенным вопросам на собеседовании

Предусмотрите вопросы о сильных и слабых сторонах, предыдущем опыте, а также о том, почему вы заинтересованы в этой должности. Упражняйтесь давать краткие, уместные ответы, подчеркивающие ваши навыки и квалификацию.

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Продемонстрируйте свои достижения

Подчеркните конкретные достижения на предыдущих должностях, демонстрирующих навыки, опыт и способность добиваться результатов. Используйте конкретные примеры и, по возможности, количественно оценивайте достижения.

Задавайте основательные вопросы

В конце собеседования, когда вам дают возможность задать вопрос, убедитесь, что вы задаете продуманные и уместные вопросы. Это продемонстрирует настоящую заинтересованность в должности и компании. Спросите о культуре компании, возможностях роста, конкретных проектах или инициативах.

Напомним, мы уже писали, как не провалить собеседование.

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