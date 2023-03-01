Как расстегнуть застрявшую молнию, не испортив одежду: удобный трюк

Застрявшая молния может расстроить, особенно когда вы спешите и у вас нет времени переодеться. Но прежде чем отказаться от платья или брюк, попробуйте воспользоваться этим удобным приемом.

UAportal подготовил лайфхак, который поможет расстегнуть молнию, не испортив одежду. Вот что вам понадобится:

Карандаш или ручка

Плоскогубцы

Шаг 1: Определите проблему

Первый шаг в расстегивании молнии – определить причину ее застревания. Зацепилась ли она за кусок ткани? Зубцы не выровнены должным образом? Знание проблемы поможет вам выбрать правильное решение.

Шаг 2: Нанесите графит

Если молния зацепилась за ткань, попробуйте нанести на зубцы графит от карандаша или ручки. Это поможет смазать молнию и облегчит ее движение. Просто потрите графит вдоль зубцов и попробуйте застегнуть и расстегнуть молнию несколько раз.

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Шаг 3: Используйте плоскогубцы

Если молния не двигается, потому что зубцы не выровнены должным образом, используйте плоскогубцы, чтобы аккуратно выровнять зубцы. Будьте осторожны, чтобы не сломать зубцы и не повредить молнию каким-либо другим способом.

Шаг 4: Проверьте молнию

После того как вы нанесли графит или использовали плоскогубцы для выравнивания зубцов, попробуйте застегнуть и расстегнуть молнию несколько раз, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Шаг 5: Повторите, если необходимо

Если молния по-прежнему не расстегивается, повторите шаги 2-4, пока она не заработает как надо.

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