Як розстебнути застряглу блискавку, не зіпсувавши одяг: зручний трюк

Застрягла блискавка може засмутити, особливо коли ви поспішаєте і у вас немає часу переодягтися. Але перш ніж відмовитися від сукні чи штанів, спробуйте скористатися цим зручним прийомом.

UAportal підготував лайфхак, який допоможе розстебнути блискавку, не зіпсувавши одягу. Ось що вам знадобиться:

Олівець чи ручка

Плоскогубці

Крок 1: Визначте проблему

Перший крок у розстібанні блискавки – визначити причину її застрягання. Чи вона зачепилася за шматок тканини? Зубці не вирівняні належним чином? Знання проблеми допоможе вам вибрати правильне рішення.

Крок 2: Нанесіть графіт

Якщо блискавка зачепилася за тканину, спробуйте нанести на зубці графіт від олівця чи ручки. Це допоможе змастити блискавку та полегшить її рух. Просто потріть графіт уздовж зубців і спробуйте застебнути і розстебнути блискавку кілька разів.

Відео дня

Читайте також: Який режим пральної машинки краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними

Крок 3: Використовуйте плоскогубці

Якщо блискавка не рухається, тому що зубці не вирівняні належним чином, використовуйте плоскогубці, щоб обережно вирівняти зубці. Будьте обережні, щоб не зламати зубці та не пошкодити блискавку будь-яким іншим способом.

Крок 4: Перевірте блискавку

Після того як ви нанесли графіт або використовували плоскогубці для вирівнювання зубців, спробуйте застебнути й блискавку кілька разів, щоб переконатися, що вона працює правильно.

Крок 5: Повторіть, якщо потрібно

Якщо блискавка, як і раніше, не розстібається, повторіть кроки 2-4, поки вона не запрацює як треба.

Раніше ми писали про те, як правильно прати та сушити термобілизну, щоб її не зіпсувати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !