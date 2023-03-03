Как сделать универсальное чистящее средство: эффективное решение с уксусом и лимоном
Чистящие средства могут быть дорогими, и многие из них содержат агрессивные химикаты, которые могут нанести вред здоровью и окружающей среде. Отличным вариантом будет приготовление собственного универсального чистящего средства.
Это позволит не только сэкономить деньги, но и избежать присутствия агрессивной химии. Вот как можно сделать свое собственное универсальное чистящее средство всего за несколько простых шагов:
Ингредиенты:
- 1 чашка воды;
- 1 чашка белого уксуса;
- 1/4 стакана лимонного сока;
- 15-20 капель эфирных масел (по желанию);
- бутылка с распылителем.
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Инструкции:
- В миске или мерном стакане смешайте воду, белый уксус и лимонный сок.
- Добавьте эфирные масла, если используете. Эфирные масла, такие как чайное дерево, лаванда и лимон, обладают антибактериальными и очищающими свойствами.
- Перелейте смесь в бутылку с распылителем. Наклейте на бутылку этикетку с указанием даты и ингредиентов. Это поможет следить за тем, когда приготовили чистящее средство и что в него входит.
Универсальное чистящее средство готово к использованию! Просто распылите его на любую поверхность, которую вы хотите очистить, и протрите ее тряпкой.
Это средство безопасно для использования на различных поверхностях, включая столешницы, бытовую технику, кафель и многое другое. Оно также отлично подходит для удаления липких остатков, жира и грязи.
Напомним, ранее UAportal рассказал, как сделать порошок для стирки из подручных средств.
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