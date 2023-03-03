Как сделать универсальное чистящее средство: эффективное решение с уксусом и лимоном

Чистящие средства могут быть дорогими, и многие из них содержат агрессивные химикаты, которые могут нанести вред здоровью и окружающей среде. Отличным вариантом будет приготовление собственного универсального чистящего средства.

Это позволит не только сэкономить деньги, но и избежать присутствия агрессивной химии. Вот как можно сделать свое собственное универсальное чистящее средство всего за несколько простых шагов:

Ингредиенты:

1 чашка воды;

1 чашка белого уксуса;

1/4 стакана лимонного сока;

15-20 капель эфирных масел (по желанию);

бутылка с распылителем.

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Инструкции:

В миске или мерном стакане смешайте воду, белый уксус и лимонный сок. Добавьте эфирные масла, если используете. Эфирные масла, такие как чайное дерево, лаванда и лимон, обладают антибактериальными и очищающими свойствами. Перелейте смесь в бутылку с распылителем. Наклейте на бутылку этикетку с указанием даты и ингредиентов. Это поможет следить за тем, когда приготовили чистящее средство и что в него входит.

Универсальное чистящее средство готово к использованию! Просто распылите его на любую поверхность, которую вы хотите очистить, и протрите ее тряпкой.

Это средство безопасно для использования на различных поверхностях, включая столешницы, бытовую технику, кафель и многое другое. Оно также отлично подходит для удаления липких остатков, жира и грязи.

Напомним, ранее UAportal рассказал, как сделать порошок для стирки из подручных средств.

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