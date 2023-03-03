Як зробити універсальний засіб для чищення: ефективне рішення з оцтом і лимоном

Чистячі засоби можуть бути дорогими, і багато з них містять агресивні хімікати, які можуть завдати шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Відмінним варіантом буде приготування власного універсального засобу для чищення.

Це дозволить не лише заощадити гроші, а й уникнути присутності агресивної хімії. Ось як можна зробити свій власний універсальний засіб для чищення всього за кілька простих кроків:

Інгредієнти :

1 чашка води;

1 чашка білого оцту;

1/4 склянки лимонного соку;

15-20 крапель ефірних олій (за бажанням);

пляшка з розпилювачем.

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Інструкції:

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У мисці або мірній склянці змішайте воду, білий оцет та лимонний сік. Додайте ефірні олії, якщо використовуєте. Ефірні олії, такі як чайне дерево, лаванда і лимон, мають антибактеріальні та очищаючі властивості. Перелийте суміш у пляшку з розпилювачем. Наклейте на пляшку етикетку із зазначенням дати та інгредієнтів. Це допоможе стежити за тим, коли приготували засіб для чищення і що в нього входить.

Універсальний засіб для чищення готовий до використання! Просто розпорошіть його на будь-яку поверхню, яку ви хочете очистити, і протріть її ганчіркою.

Цей засіб є безпечним для використання на різних поверхнях, включаючи стільниці, побутову техніку, кахель та багато іншого. Воно також відмінно підходить для видалення липких залишків, жиру та бруду.

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